بالفيديو.. #المغامسي: في زمن الفتن.. القاتل يكبر والمقتول كذلك

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المواطن – الرياض

أكّد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنوّرة، الشيخ صالح المغامسي، أن الاطّلاع على المعلومات والأخبار السياسية لا يعد كافيًا للحكم على الأمور من كل الزوايا.

وقال المغامسي، ردًا على سؤال حول كيفية مواجهة الفتن التي تحيط بالمسلم، إن وسائل الإعلام أصبحت في متناول الجميع، وهناك من يتناقل الأخبار دون أن يعي مضامينها الحقيقية، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يقومون -بقصد أو بدون قصد- باستغلال بعض الأخبار السياسية لتجنيد الشباب في الجماعات التي تعتنق الفكر الضال.

كما أضاف المغامسي: “إن هؤلاء المتربّصين بالشباب يحملون فئات بعينها نتيجة هذه المشاكل والقضايا السياسية، كالحكام والعلماء، وذلك بهدف نزع هيبتهم ومحبّتهم من قلوب الناس”.

فيما حذَّر المغامسي من الفتن الطائفية التي يؤجِّجها بعضهم من خلال الخلافات المذهبية أو الفكرية، حيث يصوّرون أمورًا لم تحدث على أنها حدثت، لتأجيج المواطنين بعضهم على بعض في المجتمع المسلم.

وقال إنه -نتيجة هذه الفتن- يعتقد كل فريق أنه على الحق، والآخر على الباطل، فنجد القاتل يكبر، والمقتول يكبر، ونجد المأسور يكبر، والآسر يكبر.

