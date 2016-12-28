بالفيديو.. #المغامسي: لا تخبر أحدًا بمعصيتك.. حتى زوجتك

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المواطن – سعد البحيري

أكد إمام مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن الإنسان لا بُد أن يكون لديه العزم والعزيمة لمواجهة أعباء الحياة.

وقال المغامسي، في مقطع فيديو على قناته عبر موقع (يوتيوب)، إنه لكي يتحلّى الإنسان بالعزيمة، يجب ألّا يكون لأحدٍ غيره تأثيرًا على نفسه.

وأضاف أن النفس اللوّامة أمر مستحب، لكن لا يجب أن يزيد الإنسان من تأنيب نفسه ولومها، لافتاً إلى أن كل له ذنوبه.

وقال: “لا يجب أن تخبر أحدًا كائنًا من كان صديقك، أو والدك، أو زوجتك بالذنب الذي وقعت فيه، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنه لن يؤثِّر في الأمر شيئًا”، داعيًا إلى الاستغفار، والتوبة إلى الله، والمداومة على الطاعة.

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