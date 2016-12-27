بالفيديو.. تصريحات الفريدي ونجوم النصر عقب نهاية ديربي الهلال

المواطن ـمحمد سلام

أبدى لاعب نادي النصر، أحمد الفريدي، سعادته الغامرة بتحقيق فريقه للفوز على الهلال بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس ولي العهد، مؤكدًا أن العالمي قدم مباراة كبيرة، وأن مدربه زوران ماميتش عبقري وعرف كيف يتعامل مع اللقاء.

وحول اللقطة التي آثارت الجدل بينه وبين سلمان الفرج، حيث احتسبها الحكم تركي الخضير ركلة جزاء ثم تراجع عن القرار بعد استشارة الحكم المساعد، أجاب اللاعب: “المستوى الذي رفع له سلمان الفرج قدمه يشكل خطورة على الخصم ويفترض احتساب ضربة جزاء حتى ولو لم يحصل تلامس”.