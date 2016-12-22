الخميس 22 ديسمبر 2016 | مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام ‬‎

برئاسة الملك .. الوزراء يقر الميزانية السعودية بإيرادات بلغت 692 مليار ومصرفات بـ 890 مليار ريال