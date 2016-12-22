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المواطن – الرياض

مع ترقُّب الإعلان عن الميزانية السعودية، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والخطط الطموحة التي يضعها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

تأسَّس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 بمهمةٍ أساسية، وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وقد تطوَّر دوره ليشمل عددًا من المجالات المختلفة، بما في ذلك حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في بعض كبرى وأهم الشركات القيادية في المملكة.

كما قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتأسيس وإدارة عدة شركات في سياق دعم الابتكار والتنويع الاقتصادي، وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، كما يشرف الصندوق على تملُّك وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية ومتعدّدة الجنسيات في الخارج، بالإضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عددٍ من الأصول الأخرى على الصعيد العالمي.