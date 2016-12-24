بالفيديو.. “جزلة” العملاقة تتجاوز محطة قصر الحكم

بالفيديو.. “جزلة” العملاقة تتجاوز محطة قصر الحكم

2016/12/24
الساعة 2:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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جزلة قطار الرياض

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المواطن – الرياض

تتسارع الخطوات لإنجاز مشروع قطار الرياض حيث وصل القطار للمراحل النهائية من أعمال الحفر والتجهيز للانطلاق لخدمة المواطنين والمقيمين.

وكانت آلة حفر الأنفاق العملاقة “جزلة” قد تجاوزت محطة قصر الحكم، لإكمال الجزء المتبقى من أعمال حفر الأنفاق العميقة بمشروع قطار الرياض.

ونشرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مقطع فيديو يظهر موجزاً من أعمال الآلة العملاقة التي تتولى مهمة حفر أنفاق المسار البرتقالي.

وكان الحساب الرسمي لمشروع قطار الرياض قد أكد أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 45% وأن هناك تسارعاً في تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع المحطات الرئيسة والفرعية، والبالغ عددها 225 موقعاً على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات.


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