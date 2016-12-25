بالفيديو.. جماهير الاتحاد لـ”غريزمان”: سنملأ الجوهرة

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المواطن ـمحمد سلام

تفاعلت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي نشره الحساب الرسمي للعميد على موقع “تويتر”، والذي ظهر من خلاله أنطونيو جريزمان نجم فريق أتليتكو مدريد وهو يحث جماهير الاتحاد على الحضور لمتابعة اللقاء التاريخي الذي سيجمع الاتحاد واتليتكو مدريد يوم 30 ديسمبر الجاري؛ بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس العميد.

وأكد الاتحاديون، في تعليقاتهم، أنهم سيحضرون بكثافة كبيرة في ملعب الجوهرة الذي سيستضيف المباراة، وأن النجم الفرنسي جريزمان سينبهر من مشهد الجماهير الاتخادية في المدرجات.

هذا وكانت الإدارة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق عن مواجهة أتليتكو مدريد بجدة، بتواجد كامل نجومه في 30 من ديسمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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