بالفيديو .. دعوات لمحاسبة #معلم_جيزان_يشتم_الاهلي

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المواطن – الرياض

طالب عدد من المواطنين بمعاقبة أحد المعلمين أجبر تلميذاً على كتابة عبارات مسيئة للنادي الأهلي على سبورة الفصل الدراسي داخل مدرسته.

وقال المغردون إن هذا التصرف يزرع التعصب الرياضي في نفوس التلاميذ في الوقت الذي يبذل فيه الجميع الجهود لنبذ التعصب والخلافات الرياضية.

وتداول المغردون مقطع فيديو، يظهر فيه أحد المعلمين وهو يُجبر طالباً على كتابة عبارة “الأهلي فاشل” على السبورة، وسط الطلاب، كما ظهر بجانب المعلم شخص آخر يبدو أنه زميل له.

ولاقى الفيديو استهجاناً من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن هذه السلوكيات الفردية المتكررة تخرج لنا جيلاً من المتعصبين .

ودعا المغردون إلى أن يتم الوصول إلى المعلم خاصة أنه قام بالتوقيع باسمه كما وقع الطالب كذلك باسمه على السبورة تحت العبارات المسيئة.

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