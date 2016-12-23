بالفيديو.. رئيس الهلال السابق: حركة لاعب الاتحاد يجب ألّا تمر مرور الكرام!

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المواطن ـ محمد سلام

أكد رئيس نادي الهلال السابق، الأمير محمد بن فيصل، أن الحركة التي قام بها لاعب نادي الاتحاد محمد قاسم، بعد دخوله كبديل في مواجهة فريقه أمام الرائد، يجب ألّا تمر مرور الكرام، موضحًا أنه يجب مساءلة اللاعب ومعاقبته، وتوضيح هذا الخطأ.

وقال عضو شرف الهلال الحالي في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “الحركة التي قام بها اللاعب محمد قاسم حركة دخيلة على ملاعبنا، ويجب أن تتم مساءلة اللاعب، ومعاقبته، وتوضيح خطأه، وألّا يمر ذلك مرور الكرام”.

هذا وكان الاتحاد قد فاز على الرائد 3 ـ 2، ضمن الجولة الـ 14 من دوري جميل، ورفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة بصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن نادي الهلال.