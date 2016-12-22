بالفيديو.. رباعية أهلاويّة في الشباك الاتفاقيّة

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المواطن ـ محمد سلام

نجح الفريق الأهلاويّ في إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده في بطولة الدوري، بعد فوزه الكبير على فريق الاتفاق بنتيجة 4 ـ 1 ضمن الجولة 14 من دوري جميل.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة مشتركًا مع الاتحاد صاحب المركز الثالث، والتي تنتظره مباراة يوم غد الجمعة، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 21 في المركز السادس.

وكان الأهلي قد افتتح باب التسجيل عن طريق المدافع محمد أمان عند الدقيقة 20، وعادل الاتفاق النتيجة عن طريق هزاع الهزاع عند الدقيقة 23 وإدرك السومة هدف التقدم عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني نجح علي عواجي في إحراز الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 61، وختم السومة أهداف المباراة بالهدف الرابع والثاني له في المباراة عند الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.