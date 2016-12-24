بالفيديو.. رد فعل أم أنيس العامري المتورّط في هجوم برلين

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المواطن – وكالات

عبَّرت أم التونسي أنيس العامري، المشتبه به في الهجوم بشاحنة على سوق في العاصمة الألمانية برلين، عن صدمتها ممّا قام به ابنها.

وقالت الأم، في لقاءٍ تليفزيوني مع قناة DW الألمانية، إن ما حدث شيء لا يصدَّق، معبرةً -في الوقت ذاته- عن رفضها لما قام به ابنها.

وكانت إيطاليا قد أعلنت تصفية أنيس العامري برصاص الشرطة الإيطالية اليوم، وتعاملت الشرطة مع العامري في أثناء دورية اعتيادية في منطقة سيستو سان جيوفاني في نحو الثالثة فجر الجمعة، بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

فيما أفادت تقارير بأن بصمات أصابع القتيل طابقت بصمات العامري المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 49 آخرين.

وكانت السلطات الألمانية قد وجدت بصمات أصابع العامري في الشاحنة التي استخدمت لتنفيذ الهجوم.