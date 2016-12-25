بالفيديو.. شاب يتحايل على الصرّاف الآلي بطريقةٍ غريبة

بالفيديو.. شاب يتحايل على الصرّاف الآلي بطريقةٍ غريبة

2016/12/25
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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