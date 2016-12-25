2016-12-25 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. شاب يتحايل على الصرّاف الآلي بطريقةٍ غريبة بالفيديو.. شاب يتحايل على الصرّاف الآلي بطريقةٍ غريبة 2016/12/25 الساعة 6:02 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 4190 0 طباعة ...... الإثنين .. راتب برج الجدي المُنتظر مختلف شكلًا ومضمونًا بسبب “ميزتين” حساب المواطن .. احسب استهلاكك بعد التكلفة الجديدة للكهرباء صحيفة المواطن تستحدث قسماً باسم ” حساب المواطن ” لنشر المعلومات الجديدة حول البرنامج اختلفا.. فقتله ودفنه في استراحته بجدة ! إجراء #عاجل في #الطائف بعد ظهرو حالة لمرض كورونا لقطات مرعبة لقاتلين يحملان رأس ضحيتهما في الشارع #عاجل .. قرعة الدور الـ 32 من كأس الملك .. الأهلي أمام الشعلة والاتحاد يواجه الطائي شاهد.. لحظة انفجار سيجارة إلكترونية في جيب رجل على متن حافلة الموسى يكشف تفاصيل لقاء ولي ولي العهد : لم يترك لنا فرصة التردد عن طرح الاسئلة 12 وظيفة شاغرة في هيئة المهندسين بـ3 مدن شاهد.. مفاجأة رجل لزوجته تتحول إلى كارثة شاهد.. ماذا يحدث لحظة سكب الماء المغلي في الهواء البارد بروسيا "> قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. مدافن وسط السعودية عمرها يتجاوز 20 ألف سنة تيوب المواطن بالفيديو.. مدافن وسط السعودية عمرها يتجاوز 20 ألف سنة بالفيديو.. شاب يتحايل على الصرّاف الآلي بطريقةٍ غريبة بالفيديو.. أعلى وأقل أسعار البنزين حول العالم شاهد.. أول فيديو من موقع تحطّم الطائرة الروسية شاهد.. فيديو يرصد مسار الطائرة الروسية وموقع تحطمها غرائب والدان أمريكيان جوّعا أطفالهما للتخلص منهم القبض على عصابة صينية فوق السحاب شاهد.. أوقف سيارته في مكانٍ مخصص للمعاقين فنال جزاءه شاب يتسبب في تأخير رحلة طيران والسبب هاتفه الجوال! بالفيديو.. أب ينقذ طفليه من الدهس أمام سيارة مسرعة فيسبوك تكنولوجيا “سناب شات” التطبيق الأكثر شعبية لعام 2016 سامسونج تطرح نسخة “جلاكسي S8 بلس” بشاشة 6 بوصات تعرف على أبرز الفروق بين هاتفي LG Stylus 3 وOnePlus 3T ساعتان من جوجل لن تحملا علامتها التجارية هذا البرنامج يحمي حاسوبك من الاختراق -