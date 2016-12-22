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المواطن – الرياض

توقّعت العديد من الشركات العالمية الكبرى أن تشهد المملكة طفرةً اقتصادية خلال العام المقبل، ما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

ووصفت إحدى شركات إدارة الأصول العالمية المعروفة، في حديثها عن السعودية، ما يحدث في المملكة بأنه “تغيير غير مسبوق”.

وتستند توقّعات بيوت الاستثمار إلى الأهداف الطموحة لـ “رؤية 2030″، وبرنامج “التحول الوطني 2020” الذي من شأنه أن يرفع السعودية إلى المرتبة الـ 15 بين أكبر الاقتصادات العالمية، بدلًا من المركز الـ 19 حاليًا، والمركز العاشر بين الدول الأكثر تنافسية، بدلًا من المركز الـ 25 حاليًا.