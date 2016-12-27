بالفيديو.. ضوابط التبرّع في #الحملة_الشعبية_لإغاثة_الشعب_السوري

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المواطن – الرياض

أكّد مبارك البكر مدير حملة التبرُّع للشعب السوري أن التبرُّع يتم من خلال آليتين فقط هو الحساب البنكي الموحَّد، أو عبر الرسائل النصية.

وقال البكر، في مداخلةٍ هاتفية مع قناة الإخبارية، إن الحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – لإغاثة حلب تنضم إلى عددٍ من البرامج الإغاثية والمشروعات الإنسانية التي تقدّمها المملكة لسوريا.

وكانت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري قد بدأت اليوم في جميع مناطق المملكة، وخُصِّص لهذه الحملة حساب بنكي يمكن إيداع مبالغ التبرُّعات به بهدف تيسير عملية التبرُّع على المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، وجاء هذا الحساب في البنك الأهلي برقم: (SA2310000020188888000100).

يذكر أن التبرُّعات والمساعدات التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين في الأردن، ولبنان، وتركيا، وللنازحين السوريين تجاوزت قيمتها (886.822.957) ريال.



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