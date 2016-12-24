بالفيديو.. عائض القرني يطلق قصيدة “آمنت بالمسيح”

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المواطن – الرياض



أطلق الداعية الشيخ عائض القرني قصيدته الجديدة بعنوان “آمنت بالمسيح” وهي من أداء وألحان المنشد موسى العميرة، وشارك القرني في الكليب الذي تم تصويره في تركيا.

ويتزامن طرح الكليب مع أعياد الميلاد التي يشهدها عدد من دول العالم، وتم إطلاق الكليب بالترجمة النصية عبر هاشتاق I_Believe_in_Jesus#.

واشتهر الشيخ عائض القرني، الذي حصل على شهادة الدكتوراه في إبريل عام 2002، بأنه أحد الدعاة الذين يكرسون الخطاب الوسطي ويدعون إلى التسامح.

واشتهر القرني بانفتاحه على الوسط الفني من خلال نص إنشادي جمعه بفنان العرب محمد عبده ونص آخر بالفنان خالد عبدالرحمن، وعدد من المؤلفات أشهرها كتاب “لا تحزن” الذي ترجم لعدة لغات وحقق أرقام مبيعات قياسية.