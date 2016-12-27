بالفيديو.. قائد الأهلي لـ”الهويش”: سامحك الله

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المواطن ـ محمد سلام

أكد قائد النادي الأهلي تيسير الجاسم أن الحكم محمد الهويش ظلم فريقه بعدم طرده لمدافع الاتحاد بدر النخلي، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس ولي العهد، والتي انتهت لصالح الاتحاد 3 ـ 2 وتأهله للمباراة النهائية.

وقال الجاسم، في تصريحاته عقب نهاية اللقاء،: “لم نظهر بمستوانا إلا في الشوط الثاني والاتحاد استحق التأهل، وسامح الله حكم المباراة لأنه لم يطرد بدر النخلي، ولو كان تم طرده لتغيّر سير اللقاء”.

وأضاف: “قادرون على تدارك الأمر خلال الفترة المقبلة، بداية من مباراة الفتح، ونتمنى من جماهير الأهلي أن تدعمنا وتساندنا بشكل أقوى والموسم لايزال طويلًا”.

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