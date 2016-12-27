بالفيديو.. لحظة إيداع الخمشي والملحم السجن في #زد_رصيدك

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المواطن – الرياض

شهدت أحداث الحلقة الـ 73 من الموسم السادس من برنامج “زد رصيدك”، على قناة بداية، إيداع كل من منيف الخمشي وعمر الملحم في السجن.

وبموجب قواعد مسابقة “زد رصيدك”، حصل الخمشي والملحم على 400 ريال، فيما شهدت حلقة اليوم من البرنامج العديد من المفاجآت والأمور الطريفة، ومن بينها فقرة تقييم الشيف، وفوز كل من فارس البشيري ومحمد الذهلي 800 ريال.

يذكر أن “زد رصيدك” بموسمه السادس يُبَث من التاسعة صباحًا حتى الثانية فجرًا على مدار ١٦ ساعة يوميًا، لمدة ١٠٠ يوم، على قناة بداية الفضائية، ما بين الفترة ١/١٥ – ٤/٢٥ لعام ١٤٣٨ هـ.

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