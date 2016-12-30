بالفيديو.. لحظة توقيف طيار مخمور قبل الإقلاع بـ 154 راكبًا

بالفيديو.. لحظة توقيف طيار مخمور قبل الإقلاع بـ 154 راكبًا

2016/12/30
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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طيار مخمور


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