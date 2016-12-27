بالفيديو.. محاكمة 29 شرطيًا بتهمة المشاركة في انقلاب تركيا الفاشل

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المواطن – وكالات

بدأت اليوم، الثلاثاء، أول جلسة لمحاكمة 29 شرطيًا تركيًا يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو الماضي.

ويواجه 21 من المتهمين 3 أحكام بالسجن المؤبَّد خصوصًا لـ”محاولة قلب النظام الدستوري”، و”محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته”.

أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكامًا بالسجن لمُددٍ قد تصل إلى 15 عامًا بتهمة “الانتماء لمنظمةٍ إرهابية مسلّحة”، كما يلاحق 3 طيارين لمروحيات الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في إسطنبول.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم تم إيقافهم قيد التحقيق، عدا واحدًا متوارٍ عن الأنظار، أما البقية فيخضعون لمراقبةٍ قضائية.



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