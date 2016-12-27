بالفيديو.. ملخص الشوط الأول بين الاتحاد والأهلي

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المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول في مباراة الاتحاد أمام الأهلي بتقدم اتحادي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد العكايشي ومحمود كهربا، وذلك ضمن مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد.

وفيما يلي ملخص الشوط الأول..

الدقيقة6 فرصة اتحادية خطيرة بعد انطلاقة من أحمد العكايشي، لينفرد بالمرمى الأهلاوي ويُسدد، لكن الكرة تصطدم بالقائم ويضيع هدف التقدم للعميد.

الدقيقة12 يُضيع أحمد العكايشي فرصة أخرى خطيرة بعد كرة عرضية من فهد المولد وتسديدة من المهاجم التونسي، لكنها خارج المرمى الأهلاوي، والحكم يلغي هدف للعكايشي بداعي التسلل.

الاتحاد يسيطر بشكل كامل على اللقاء في الـ20 دقيقة الأولى، ولم تظهر أنياب الأهلي الهجومية من عمر السومة وخلفه فيتفا وعبدالفتح عسيري.

الدقيقة25 تصويبة من فهد المولد تمر بجوار القائم الأهلاوي، بعدها ينجح العكايشي في إحراز هدف التقدم بعد تلقيه كرة عرضية من عوض خريص، ينجح في وضعها بيمينه في المرمى الأهلاوي، وتصبح النتيجة 1 ـ 0.

د38 يُضيف محمود عبدالمنعم “كهربا” الهدف الثاني للاتحاد بعد تلقيه تمريرة أرضية من العكايشي يُصوبها كهربا ببراعة بيمينه تعانق شباك الأهلي، وتصبح النتيجة 2 ـ 0 للعميد.

بعدها أحرز الأهلي هدف تقليص الفارق عن طريق علي عواجي، لكن الحكم يقوم بإلغائه بداعي التسلل وينتهي الشوط الأول بتقدم اتحادي بهدفين مقابل لاشيء.

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