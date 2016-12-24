بالفيديو.. هنا حقيقة مرض دجاج ساديا وإتلاف بلدية الكويت لـ64 طناً

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المواطن _ وليد الفهمي



تداول عدد كبير من مستخدمي برنامج واتساب مقطع فيديو مرفقاً برسائل تحذيرية تحذر من تناول أو شراء دجاج ساديا حيث بينوا أنه ممنوع من دخول بعض الدول بسبب مرض الدجاج.

من جهتها أكدت بلدية الكويت أن عملية الإتلاف لأي مادة غذائية منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية تتم تحت إشراف إدارة شؤون البيئة وطبقاً للاشتراطات البيئية في المردم الخاص بعمليات الإتلاف الدورية بعد استلام المواد الغذائية من إدارة الأغذية المستوردة .

وأوضحت الإدارة أن فريقاً مختصاً تابعاً لإدارة شؤون البيئة قام صباح يوم الخميس الماضي بعملية إتلاف لكمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات في موعدها الأسبوعي بعد تسلمها من إدارة الأغذية المستورة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص مع شركات الأغذية المخيرة في إعادة تصديرها أو تسليمها لإدارة الأغذية لإتلافها وفق محضر إتلاف رسمي تشرف عليه الإدارات المعنية في بلدية الكويت .

وحول مقاطع الفيديو المتداولة مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بعملية الإتلاف التي جرت في المردم المخصص تود إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن توضح للرأي العام أن عملية الإتلاف هي جزء من دور عمل إدارة شؤون البيئة بالتعاون مع إدارة الأغذية المستوردة بهذا الخصوص وتتم طبقاً للمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها في هذا الجانب .

وبينت الإدارة أن عملية الإتلاف الأخيرة شملت كمية من الأغذية المنتهية الصلاحية شملت ما يقارب ١٤ ألف كرتون دجاج وزن ١١٠٠ جرام إضافة إلى ٥٠ غالون من الجبن إلى جانب ٦٠ سطلاً من اللبنة وكذلك ٥٠٠ كيلو من الحلويات.

وفي هذا السياق بينت إدارة شؤون البيئة أنها تتعامل مع إتلافات المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المنتهية الصلاحية والواردة من إدارة الأغذية المستوردة بالبلدية ومراكز الأغذية والطوارئ بالبلدية وكذلك الإدارة العامة للجمارك حيث تقوم بهرس المواد المراد إتلافها بواسطة المعدات الثقيلة فوق صبة خرسانية مخصصة لهذا الغرض ضمن موقع الدائري السابع لتصبح عبارة عن قطع متناهية في الصغر يستحيل استخدامها مرة أخرى من قبل ضعاف النفوس ثم تنتقل هذه المواد بعد عملية الإتلاف من الصبة الخرسانية إلى موقع مخصص داخل موقع السابع الجنوبي لردمها وتغطيتها على الفور .

وتتم عملية الإتلاف بحضور مندوبي الجهة الطالبة للإتلاف ليتم التحقق أن عملية الإتلاف تمت بالطريقة الصحيحة . وأن الكمية الكبيرة من الدجاج الفاسد غير الصالح للاستخدام الآدمي قد تم التعامل معها حسب الطريقة السابقة وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من استخدام أغذية فاسدة لمنع استغلالها من قبل بعض الأفراد ضعاف النفوس لتحقيق عوائد مالية جراء ذلك .