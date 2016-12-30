بالفيديو والصور.. أتليتكو مدريد يفوز بصعوبة على الاتحاد في احتفالية رائعة

المواطن ـمحمد سلام



حقق فريق أتليتكو مدريد الأسباني انتصارا صعبا على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 2، في اللقاء الودي الذي أُقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، احتفالا بمرور 90 عاما على تأسيس النادي الجداوي.

الاتحاد قدم مباراة رائعة، واستطاع محاصرة النادي الاسباني العريق ومجاراته في أوقات كثيرة من عمر اللقاء، وجاءت أول الأهداف لأتليتكو مدريد عن طريق خوان فران عند الدقيقة 23، ونجح المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” في إعادة الاتحاد عند الدقيقة 40، وعزز التونسي احمد العكايشي النتيجة للاتحاد بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 45.

وخلال أحداث الشوط الثاني أحرز الأتليتي هدف التعادل عن طريق مهاجمه فيرناندو توريس من علامة الجزاء عند الدقيقة 63، وقلب خمينيز الطاولة على النمور بتسجيله الهدف الثالث برأسية متقنة عند الدقيقة 71، لتنتهي حفلة التسعين عاما بخسارة مشرفة للعميد.