بالفيديو والصور.. المولد يقود الاتحاد لنهائي كأس ولي العهد

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المواطن ـ محمد سلام

حقّق الاتحاد انتصارًا قاتلًا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي كأس ولي العهد، ليتأهل العميد إلى المباراة النهائية أمام النصر، الذي فاز بالأمس على الهلال بثنائية نظيفة.

المباراة جاءت مثيرة بدرجة كبيرة، حيث تقدم الاتحاد في الشوط الأول عن طريق أحمد العكايشي في د28 ومحمود كهربا في د38، وفي الشوط الثاني تمكن مهاجم الأهلي ونجمه المتألق عمر السومة من تسجيل هدفين في د72 ود76.

وفي الوقت الذي استعد فيه الجميع إلى الذهاب للوقت الإضافي، نجح نجم الاتحاد فهد المولد من إضافة الهدف الثالث عند د90، لتنتهي المباراة بنتيجة 3 ـ 2 لصالح العميد.





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