بالفيديو والصور.. 40 فرقة إطفاء تكافح حريقًا بمصفاة بترول في حيفا

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المواطن – وكالات

تكافح فرق الإطفاء الإسرائيلية حريقًا نشب اليوم، الأحد، في مجمّع مصافي النفط في مدينة حيفا، بإسرائيل.

وهرعت قوات الإطفاء والإنقاذ للمكان دون أن تعرف أسباب الحريق، فيما أفاد موقع “ريشت بيت” أن الحريق اندلع في مجمّعات الغاز التابعة للمصافي المذكورة، وإن الشرطة الإسرائيلية أغلقت المنطقة والطرق المؤدّية للمجمّع.

فيما تحدّثت مصادر الإطفاء الإسرائيلية عن خروج الحريق عن السيطرة، ما حدا بها إلى الزجّ بـ 40 فرقة إطفاء في محاولةٍ منها لمنع امتداد الحريق المُندلِع في خزان الوقود.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الحريق اندلع في ساحة تجميع خزانات الوقود في أثناء إفراغها، وأن انفجارًا كبيرًا وقع في المنطقة قبل اندلاع النيران.

من جهته، قال رئيس بلدية حيفا يونا ياهف: “إن الحريق في خليج حيفا هو مشهد مُصغَّر لما يمكن أن يحدث حال نشوب حرب قادمة بإطلاق الصواريخ على خزانات الوقود، والمواد الخطرة”.

أما وزير البيئة زئيف الكين، فقد افتتح غرفة عمليات لمتابعة تطوّرات الحريق في حيفا.

وعلَّق عضو الكنيست كوهين فاران بالقول: “الحكومة لم تتعلّم من حرائق الكرمل، ومن الحرائق الأخيرة.. من الخطر الكبير تخزين كميات ضخمة من الوقود في أماكن قريبة من السكان.. النار في المصافي بحيفا الآن تهدد الجمهور”، بحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”.