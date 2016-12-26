بالفيديو.. 4 أمور لا يجب على الخادمة أن تفعلها مع طفلك

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المواطن – سعد البحيري

حذَّر الدكتور جاسم المطوع من بعض الأمور التي تقوم بها الخادمات، والتي تؤثر سلبًا على الأطفال في المستقبل.

وقال المطوع، في مقطع فيديو متداول، إن هناك أربعة أمور لا يجب على الخادمة أن تقوم بها، لأنها تدمِّر الطفل، أوّلها أن تطعم الخادمة الطفل، والأمر الثاني أن تقوم بحمل أغراضه، أمّا الأمر الثالث فهو أن تنوِّم الخادمة الطفل، والرابع هو احتضان الطفل.

كما أضاف المطوع أن هذه الأمور تخلق نوع من العاطفة بين الخادمة والطفل، وهو أمر يتنافى مع وظيفة الخادمة التي يجب أن تنصبّ على الأمور الإدارية مثل غسيل الملابس، أو تجهيز الطعام وغيرها.

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