برازيلي يُشيد بالهلاليين وينتقد إدارتي الاتحاد والنصر!

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المواطن ـ محمد سلام

تلقَّت إدارة نادي الهلال إشادةً كبيرة من جانب المحامي البرازيلي الشهير، ماركوس موتا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث أكد موتا أن إدارة الزعيم تتعامل باحترافية وجدية كبيرة مع اللاعبين المحترفين والمدربين الذين يأتون إلى النادي العاصمي.

وأوضح موتا أن الهلال لا يوجد ضده أي قضايا في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مع لاعبٍ أو مدرب، بعكس إدارة نادي الاتحاد ونادي النصر، ودخولهما في العديد من الأزمات والقضايا مع لاعبين ومدربين أجانب.

وكان المحامي البرازيلي قد نشر تساؤلًا عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قال فيه: “إلى متى ستظل أندية النصر والاتحاد في أزمات وقضايا مع أسرة كرة القدم بالفيفا؟”، وسأله أحد المتابعين بقوله: “أريدك أن تكون صادقًا، هل هناك أي شيء يتعلّق بنادي الهلال في هذه القضايا؟”، فيما أجاب موتا على سؤال متابعه قائلًا: “الهلال نادي جاد، ويديره أشخاص جادون”.