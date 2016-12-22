بسبب عبارة غير لائقة.. شراحيلي يتعرض لهجوم جماهيري حاد !

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المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد لدى الجماهير الشبابية على لاعب الفريق سند شراحيلي، وذلك بعد تواتر أنباء مؤكدة حول قيامة بتوجيه عبارة غير لائقة إلى بعض الشبابيين الذين اعترضوا على سوء حالة الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان الشباب قد واصل مسلسل تعادلاته في الدوري خلال مباراة القادسية الماضية في الجولة 14 من دوري جميل، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، مما جعل بعضا من الجماهير الشبابية تنتظر عند مخرج حافلة الفريق ولحظة ركوب اللاعبين للحافلة، حيث أبدت الجماهير غضبها الكبير تجاه الفريق ولاعبيه وما يقدمون من مستوى ونتائج.

وقامت الجماهير بالتصفيق لعدد من اللاعبين أبرزهم بن يطو وجمال بالعمري وأحمد عطيف، في حين هاجمت المحترف هيبرتي وقالت له “إنك مجرد اسم”، مما أثار غضب زميله المدافع سند شراحيلي الذي نزل من الحافلة ورد على الجماهير بقوله: “انقلعوا من هنا”.

واستنكر الكثيرون ما قام به شراحيلي تجاه الجماهير، حيث أكدوا ضرورة احترام اللاعبين لمشاعر غضب جماهيرهم، موضحين أن اللاعب غير مؤثر على الإطلاق في صفوف الفريق، مُطالبين إدارة الليث بتوقيع عقوبة قاسية على شراحيلي.