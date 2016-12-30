بعد اختفاء السفير اليوناني في البرازيل… العثور على سيارته محترقة

المواطن- نت

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السفير اليوناني في البرازيل “كرياكوس اميريدس” البالغ من العمر تسعة وخمسين عاما مفقود منذ الاثنين الموافق السادس و العشرين من الشهر الجاري.

الشرطة البرازيلية أصدرت الخميس مذكرة بحث عن السفير الذي شوهد في المرة الأخيرة الاثنين قرب ولاية ريو دي جانيرو، التي تشهد نسبة جريمة مرتفعة منذ الواحد و العشرين من ديسمبر كانون الأول، حيث كان يمضي عطلة عند أحد أصدقائه وكان من المفترض أن يعود إلى برازيليا في التاسع من كانون الثاني يناير.

سيارة محترقة

الأمر الذي أثار مخاوف الشرطة هو العثور على السيارة المستأجرة من قبل السفير محترقة في مدينة نوفا ايغواسو وبداخلها جثة لشخص ما. وتعمل شرطة ريو حاليا على فحص الجثة ومكان الحادث، غير أنها لم تؤكد ما إذا كانت الجثة عائدة للسفير كرياكوس اميريدس، كما خصصت الشرطة رقمين هاتفيين لإبلاغها بأي معلومات قد تساعد في تحديد مكان الدبلوماسي.

السفارة اليونانية من جانبها لم تؤكد بعد مقتل السفير وقالت إنها مازالت تنتظر مزيدا من المعلومات.

زوجة السفير

وسائل إعلام برازيلية تحدثت عن إبلاغ زوجة السفير الشرطة بفقدان أثر زوجها بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا ايغواسو خارج ريو ولم يعد، كما يتعذر عليها الاتصال به.

معلومات عن السفير اليوناني

وعين اميريدس سفيرا العام الحالي وسبق أن خدم قنصلا عاما لليونان في ريو دي جانيرو بين 2001 و2004، وسفيرا في ليبيا بين 2012 و2016. وهو متزوج وله ابنة، بحسب السفارة في برازيليا.

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