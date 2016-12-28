بعد بيان الاتحاد السعودي.. وكيل خطاب: الشيك وصل وموقف الشباب سليم

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المواطن ـمحمد سلام

أكّد محمد السيلاوي، وكيل أعمال محترف الشباب السابق طارق خطّاب، أنهم تسلَّموا قبل أسبوع شيكًا مصدقًا من 3 أشهر لمستحقات اللاعب لدى الشباب، كاشفًا أن التأخير جاء من لجنة الاحتراف السعودية، وأن موقف الإدارة الشبابية سليم.

تصريحات السيلاوي جاءت من خلال برنامج “عالم الصحافة” على القناة الرياضية، وذلك عقب إصدار الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا يؤكِّد من خلاله موقفه السليم في قضية طارق خطّاب الذي قال فيه إن الشباب فشل في إثبات أنهم أودعوا مستحقّات اللاعب، وهو ما ألزم غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي على فرض عقوبة منع النادي من التسديد في الفترة الشتوية القادمة.

وجاء بيان الاتحاد السعودي كالتالي: “إشارةً إلى ما تم تداوله حول لاعب نادي الشباب سابقًا طارق خطّاب، وصدور بيان من نادي الشباب السعودي حول ذلك، يود الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم توضيح ما يلي:



– إن القضية صُدِر فيها قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، رقم (135/ص/2016)، وتم تسوية الموضوع مع نادي الشباب، وذلك بإيداع شيك مصدق للّاعب من لجنة الاحتراف.



– بعد ذلك وُرِد للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم خطاب من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي حول دعوى على النادي من قبل اللاعب، وتم إشعار نادي الشباب بذلك الخطاب رقم (3881) وتاريخ 18/12/1437 هـ.



– في 19/12/1437 هـ، وُرِد خطاب نادي الشباب برقم 1/687 وتاريخ 18/12/1437 ردًا على خطاب الاتحاد مرفقًا فيه تفاصيل حيثيات القضية.



– قام الاتحاد مباشرةً بإرسال كل ما وُرِد في خطاب نادي الشباب إلى غرفة فضّ المنازعات بتاريخ 26/12/1437، وكذلك تم تزويد نادي الشباب بصورةٍ من ذلك.



– ونظرًا لعدم تواصل اللاعب مع اللجنة لاستلام الشيك، فقد تم تسليمه لنادي الشباب بناءً على طلبٍ رسمي من النادي، وذلك بتسليمه لمسؤول الاحتراف بالنادي بناءً على المفاهمة مع اللاعب حسب إفادة النادي.



– بعد ذلك، وُرِد للاتحاد قرار غرفة فضّ المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وقام الاتحاد السعودي بتزويد نادي الشباب بالقرار بطلب رقم 653 وتاريخ 25/01/1438 هـ عن طريق البريد الإلكتروني، ويوجد ما يثبت استلام البريد من قبل النادي.



– ونظرًا لعدم تمكُّن النادي خلال فترة الشهر من إثبات تحويل المبلغ للّاعب، فقد صُدِر قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي بحرمان النادي من التسجيل للفترة الشتوية القادمة”.

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