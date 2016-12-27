بعد تشييع إيمان الصالحي.. لغز أسباب الجريمة يتعقّد

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المواطن – الرياض

حالة من الدهشة والوجوم خيَّمت على المجتمع البحريني الذي شيَّع جثمان الإعلامية إيمان الصالحي التي قُتِلت بطلقٍ ناري في الرأس أمام طفلها في وضح النهار.

الشاهد الوحيد على جريمة مقتل إيمان الصالحي هو ابنها، ويزداد الأمر تعقيدًا إذا ما عرفنا أنه في السادسة من عمره، فكيف سيتم الاستناد إلى شهادته في ساحة القضاء؟

ابن إيمان الصالحي، صاحب السنوات الست، أصابته الصدمة حين رأي دماء أمه تتناثر على ثيابه، ولم يدر ماذا يفعل ولا كيف يتصرَّف؟ وستظل هذه المشاهد عالقة في ذهنه ما دام حيًا.

والد إيمان الصالحي، الذي ظهر هو أيضًا في حالةٍ يُرثى لها في أثناء تشييع جثمانها، لم يتمالك نفسه من الصدمة وعبَّر عن عميق حزنه لفقدان ابنته الكبرى.

على تويتر، عبَّر المغرّدون من البحرين وغيرها من الدول العربية عن صدمتهم من الطريقة التي تم بها قتل إيمان، مؤكّدين أن هذه الظاهرة غريبة على المجتمع البحريني الذي ينعم بالهدوء والسلام.

وطالب المغرّدون بكشف الحقيقة الكاملة وراء مقتل إيمان الصالحي، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.

يذكر أن إيمان الصالحي من مواليد 1988، وعملت في قسم العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد البحريني لكرة القدم، وذلك قبل أن تنتقل للعمل في لجنة الإعلام الرياضي لجمعية الصحفيين البحرينية.

عُيّنت إيمان الصالحي كسكرتير تنفيذي أول في الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية، ورُشِّحت لتمثيل البحرين في عضوية اللجنة النسائية للاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي.

في يناير من العام 2015، كُرِّمت نتيجة نشاطها الرياضي من قبل وزير الإعلام السابق عيسى عبد الرحمن، وذلك على خلفية مهرجان عيد الإعلاميين العرب الثامن الذي أقيم في البحرين.

مثَّلت إيمان الصالحي البحرين في محافل دولية عدة، وسافرت إلى فرنسا، وتركيا، ولبنان، وقطر وغيرها، بالإضافة إلى أنها شغلت مراكز حيوية في مجال نشاطها وعملها.

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