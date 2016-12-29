بعد طرد أوباما للروس من أمريكا.. خياران كلاهما صعب أمام ترامب

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المواطن – وكالات

أفردت صحيفة نيويورك تايمز، تقريرًا حول العقوبات التي قررتها الإدارة الأمريكية اليوم الخميس ضد روسيا.

وبعد أن قررت واشنطن ترحيل 25 دبلوماسيًّا روسيًا من الولايات المتحدة، رأت الصحيفة أن العقوبات كاسحة، وأن واشنطن بصدد نشر أدلة تربط الهجمات المذكورة بأنظمة كمبيوتر تستخدمها المخابرات الروسيّة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة أوباما بذلك وجهت لكمة في وجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يشكك باستمرار في ضلوع موسكو بأي شكل في القرصنة على اللجنة الوطنية الديمقراطية.

والآن، أمام ترامب خياران كلاهما صعب، أولهما رفع العقوبات ضد روسيا عندما يتقلد المنصب الشهر المقبل، رغم مطالبة جمهوريين بالكونجرس بإجراء تحقيقات حول تدخل موسكو في الانتخابات التي خسرتها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وإذا قرر ترامب اللجوء إلى هذا الخيار، فإنه يتعين عليه إثبات مقنع بعدم تورط روسيا في العملية الانتخابية. أما إذا صدّق الرئيس المنتخب على العقوبات فإنه يشعل توترًا مع الرئيس الروسي الذي يراهن عليه ترامب في تنفيذ بعض بنود أجندته.

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