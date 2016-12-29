بعد مشاجرة السلاح بين طلبة تثليث .. مدير تعليم بيشة يزور مجمع القيرة

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المواطن – نواف آل مثاعي – بيشة

زار مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري صباح أمس الأربعاء مجمع القيرة التعليمي بمحافظة تثليث بعد حادثة الاعتداء على المدرسة التي حصلت قبل أمس يرافقه مدير المتابعة فايز الحارثي ومدير الأمن والسلامة عبدالله شبيب الحليسي ومدير التوجيه والإرشاد عبيد الشهراني ومدير مكتب التعليم بتثليث عبدالعزيز بن فجحان.

واجتمع مدير التعليم مع قائد المدرسة وزملائه المعلمين وهنأهم بسلامتهم مؤكداً اهتمام الوزارة والإدارة بحماية الطلاب والمعلمين وتطبيق قواعد السلوك ومتابعة الحادث مع محافظ تثليث والجهات الأمنية وتجول مدير التعليم في الفصول واطمأن على سير الدراسة و تحاور مع الطلاب . كما زار مدير التعليم رئيس مركز القيرة ناصر بن عشق بن شفلوت واجتمع معه لبحث آثار وأسباب الحادث.

وتمت في اليوم نفسه زيارة محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع والاجتماع معه لبحث قضية الاعتداء على المدرسة وبحث نتائج التحقيقات اللازمة من قبل لجان إدارة التعليم ومكتب التعليم , وما نتج عن تحقيقات الجهات الأمنية.

من جهة أخرى باشر مدير التعليم نايف الهاجري يرافقه مدير الأمن والسلامة عبدالله شبيب الشهراني حادثة الحريق التي وقعت صباح أمس بمدرسة الغزالة بتثليث واطمأن على منسوبات المدرسة والطالبات مثنياً على دور قائدة المدرسة سارة هذال آل عبود وحسن تصرفها وزميلاتها وحراس المدرسة في إخلاء الطالبات والمساعدة في احتواء الحريق و إبلاغ الدفاع المدني منذ وقت مبكر.

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