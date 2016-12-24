بلاك بيري تطلق هواتف ذكية أوائل 2017

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المواطن – نت

تستعد بلاك بيري للكشف عن باكورة هواتفها الذكية بداية العام المقبل بالشراكة مع شركة TCL العالمية.

وأعلنت شركة TCL الشريك الجديد لـ”بلاك بيري”، أن الجيل المقبل من هواتف بلاك بيري الذكية سيتم عرضه رسمياً خلال فعاليات معرض CES 2017 والذي سيجرى في الفترة من 5 إلى 8 يناير.

ووفقاً للشركة فإنهم سيقومون خلال فعاليات معرض CES 2017 بالكشف عن أول طفرة تطورية في قطاع صناعة الهواتف الذكية، والذي سوف يشمل إضافة ماركة “بلاك بيري جديدة” إلى الهواتف الذكية.

فى حين لا توجد أي تفاصيل حتى الآن عما ستوفره هواتف بلاك بيري المقبلة، فهناك احتمالات أن واحداً منها سيحتوى على لوحة مفاتيح QWERTY، والذي من المنتظر أن يحمل اسم BlackBerry Mercury وهو جهاز متوسط المواصفات، قد يوفر معالج Snapdragon 625 مع شاشة 4.5 بوصة، بدقة عرض 720 بيكسل، وذاكرة وصول عشوائى 3 جيجا بايت، وبطارية 3400 mAh.

ومن المنتظر أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، مع وجود برمجيات الأمان الخاصة ببلاك بيري”. ولكن حتى الآن ليس من الواضح متى وأين سيكون هاتف بلاك بيري الجديد متاحاً للشراء، ولكن هناك بعض الأقاويل التي ترجح وصوله إلى الولايات المتحدة في البداية.