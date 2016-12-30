بلدية #فيفاء تصدر أول رخصة مهنية إلكترونية عبر بوابة بلدي

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المواطن- جازان

أصدرت بلدية محافظة فيفاء أول رخصة مهنية إلكترونية عبر بوابة بلدي، صرح بذلك رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف، مشيرا إلى أن بوابة بلدي تقدم خدمات إصدار الرخص المهنية والإنشائية كبوابة خدمية تفاعليه معلوماتية أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق الخدمات الإلكترونية وتسهيل جميع الإجراءات على المواطنين تماشيا مع رؤية المملكة 2030 .

وأشار رئيس البلدية أن البلدية بادرت بأعمال الربط عبر بوابة بلدي لسرعة تقديم الخدمات لطالبي الرخص الإنشائية والمهنية بمتابعة من مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس عبدالرحمن الساحلي ووكيل الأمين للبلديات عيدروس أبو القاسم الأمير وبإشراف ومتابعة مستمرة من سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع.

و تم إصدار أول رخصة مهنية لمحل للوجبات السريعة في مركز جوة فيفاء لصاحبها أحمد حريصي، وجاري العمل لتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية للمواطنين.

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