بلقيس أحمد فتحي‬‎ تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري

المواطن – الرياض

تصدرت أخبار الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي وسائل الإعلام والصحف العربية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حفل زفافها الأسطوري إلى رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف في دبي.

وشارك في حفل زفاف بلقيس أحمد فتحي سفراء وإعلاميون من مختلف البلدان والأقطار في العالم العربي، كما شارك في الحفل مطربون عرب وخليجيون.

واللافت في الأمر والذي جذب المغردين هو فستان زفاف الفنانة بلقيس، حيث تداول مغردون بأن الفستان استغرق 15 ألف ساعة عمل، و24 ألف قطعة ألماس، فضلاً عن المجوهرات التي ارتدتها بلقيس خلال حفل الزفاف.

الجدير بالذكر أن بلقيس من مواليد نوفمبر 1988، وهي ابنة الفنان اليمني المعروف أحمد فتحي، ولدت من أم إماراتية، وعاشت حياتها في أبوظبي.