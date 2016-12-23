بنتن: ميزانية السعودية 2017 تؤسس لتنمية مستدامة شاملة

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المواطن – واس

أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 1438-1439هـ أن الإقتصاد السعودي الحديث؛ نجح في التعامل مع مختلف المتغيرات مبينا أن الميزانية العامة للدولة لعام ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ وضعت المواطن في مقدمة أولوياتها ؛ إذ جسدت الأرقام التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مواصلة الإنفاق السخي على المشاريع الخدمية وبرامج الحماية الاجتماعية مما يعكس المنهجية الرفيعة لرؤية وأداء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين، وتقديم شبكة واسعة من برامج الدعم الحمائي للمواطنين .

ونوه بحجم الميزانية والنجاح الكبير في تقليص العجز المالي، رغم التحديات التي يشهدها العالم أجمع من متغيرات اقتصادية وتراجع في أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل الله، ثم بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين مما جنب المملكة وشعبها آثار تلك الأزمات الاقتصادية .

وثمن القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال إطلاق برنامج التوازن الإقتصادي ٢٠٢٠ وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة، التي نجحت في تأسيس اقتصاد قوي وحديث ، قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل , لافتاً النظر إلى أن ما تم إقراره من مشروعات، واستكمال ما تم العمل به من برامج للعام المالي الحالي والأعوام الماضية، يؤسس لتنمية مستدامة شاملة، كما يؤسس لمحفزات وطنية تعطى الأولوية لأبناء الوطن .

وأبرز ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الحج والعمرة من دعم وخدمات ومشاريع كبرى حظيت برضى المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي ، موضحا أن قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار يأتي في ضمن استراتيجية المملكة 2030 داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد رفعتها وأن يحفظ قيادتها ويديم أمنها .