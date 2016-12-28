بن جليد: تغيّر ثقافة الاستهلاك ضمانة لنجاح حساب المواطن

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المواطن – الرياض

أكد الكاتب الصحفي فهد بن جليد أن نجاح “حساب المواطن” في تحقيق أهدافه مرتبط بشكلٍ أساسي بقدرة المواطنين على تغيير سلوكهم الاستهلاكي وترشيد النفقات.

وقال بن جليد في مقالٍ له اليوم في صحيفة الجزيرة: “بالرغم من أن (حساب المواطن) يعد محاولة جادة للدعم النقدي، وخطوة ضامنة لحماية الفئات الأقل دخلًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية، إلّا أن الخطوة الفيصلية -برأيي- هي أن يغيِّر المواطن بنفسه من طباعه الاستهلاكية قبل انتظار أي دعم، لتتشكَّل لديه ثقافة اقتصادية تساعد في خفض التكاليف عبر تغيير الأنماط المعيشية، وهذا هو أول وأهم الحلول”.

وكانت وزارة المالية قد كشفت تفاصيل جديدة عن برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، ولكن ما هي شروط حساب المواطن وأهدافه؟

يأتي هذا البرنامج لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتّخذها الدولة برفع أسعار الوقود الذي سيتم تدريجيًا حتى 2020.

كما أوضحت الوزارة أن مقدار الدعم سيتشكَّل وفقًا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدّلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

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