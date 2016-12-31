بوتين في رسالةٍ “تقليدية”: 2016 كان عامًا صعبًا

المواطن – وكالات

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، السبت، أن العام 2016 كان صعبًا، داعيًا الروس إلى الإيمان ببلادهم.

وأضاف، في رسالته التقليدية لمواطنيه بمناسبة رأس السنة، بحسب “فرانس برس”، أن الصعوبات التي واجهت الروس، خلال 2016، أتاحت لهم الالتفاف بعضهم حول بعض.

كما أردف بوتين قائلًا: “الأمر الأساسي هو أن نؤمن بأنفسنا، وبقدراتنا، وببلادنا، وأن نعمل بنجاح وننجز الكثير”، مشيدًا بأولئك البعيدين عن عائلاتهم مثل الجنود الروس في سوريا.