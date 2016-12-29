بيان عماني #عاجل حول انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي

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المواطن – الرياض

أصدرت وزارة الخارجية العُمانية، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًّا حول انضمام سلطنة عُمان إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد البيان أن السلطنة تبذل كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام، الأمر الذي يستوجب تعاون جميع الأطراف.

وبحسب البيان فانضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب، يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق، التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.

وقال البيان “إن سلطنة عُمان سوف تبذل، وكما كانت على الدوام كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها.

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