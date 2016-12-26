تبرّعوا بدمائهم 50 مرة فمنحهم الملك ميدالية الاستحقاق

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المواطن – واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح 9 مواطنين ومقيمًا واحدًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرُّع كل منهم بدمه 50 مرة.

وضمَّت أسماء المتبرّعين: الملازم أول فهد سعد الشهري، والرئيس رقباء علي عبد الله الصبيحي، والرقيب الأول الفني إبراهيم محمد دغريري، والرقيب طلال عبد الهادي الثبيتي، وحسين أحمد يسلم، ومحمد عمر الزغيبي، وسالم علي الزهراني، وسمير حسين النمودلي، والرقيب أول عبد الله عبد الكريم بن عيبان، والمقيم سامي على عبد الحميد (مصري الجنسية).

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