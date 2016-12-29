تجاوباً مع “المواطن” .. أمانة عسير تباشر إغلاق رجل أعمال لشارع بخميس مشيط

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المواطن – سعيد آل هطلاء – خميس مشيط

تجاوبت امانة عسير مع ما نشرته “المواطن” مؤخراً تحت عنوان “إغلاق شارع من قبل رجل أعمال بالحى الحضاري بخميس مشيط”.

وقالت الأمانة في ردها الذي تلقته “المواطن“: “نفيدكم بأنه تم وقوف المساح ومراقب الفرع الغربي ببلدية خميس مشيط وتم الاستدلال على الموقع واتضح وجود أرض محاطة بسور قديم على الطريق المؤدي لخزان التحلية المتفرع من طريق الملك فهد والعائد ملكيته للمواطن عبدالله بن سعيد المبطي وتم إشعار العمال المتواجدين بالموقع بأن عليهم التوقف عن العمل ومراجعة صاحب الأرض للفرع وإرفاق المستندات التى تخوله بالتملك”.

وتابعت الأمانة: “إن المذكور لم يقم بالمراجعة كون أغلب وقته خارج المنطقة وتم عمل خطاب للمحافظة كي يتم إخطاره وإحضار ما لديه من صكوك على الموقع والتأكد من سلامة الموقف، ولاتزال البلدية في انتظار ما يردها من المحافظة ومراجعة المذكور والتأكد من ذلك”.

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