تجاوبًا مع “المواطن”.. سياحة جدة: تحويل قصر خزام لمتحف بعد تطويره

تجاوبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع ما نشرته صحيفة “ الموطن ” حول قصر الملك سعود، بخزام جدة، مؤكدةً أنه تم إدراج القصر ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي اعتمدت له ميزانية مستقلة، وسيتم البدء في مشروع تطوير الموقع وتحويله إلى متحفٍ وطني حال تسلُّم الميزانية الخاصة بالموقع.

وقال محمد سعد السبيعي، مدير قسم الآثار بجدة، في رسالةٍ تلقّتها “ المواطن “: “اطّلعنا على التقرير المنشور في صحيفتكم بعنوان “بلاغ لهيئة السياحة.. هذا القصر في النزلة اليمانية يحتاج العناية”، المنشور بتاريخ 10/11/2016م، ونشكر لكم اهتمامكم بالكتابة عن المواقع التراثية والتاريخية والتأكيد على أهمية العناية بها، ونشير إلى أن قصر الملك سعود، بخزام جدة، من ضمن المواقع التي اهتمّت بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نظرًا لمكانته التاريخية، حيث تم تخصيص قصر خزام، العائد ملكيته للدولة، متحفًا وطنيًا بلغت تكاليفه التقديرية السابقة أكثر من 400 مليون ريال، وتم الرفع بذلك ضمن منظومة من المتاحف المتخصّصة التي تنتظر الهيئة إقرار ميزانيتها والبدء فيها، خاصةً وأن الهيئة أنهت جميع الدراسات والتصاميم المتعلّقة بالموقع”.

كما أضاف أنه تم إدراج القصر ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي اعتمدت له ميزانية مستقلّة، وسيتم البدء في مشروع تطوير الموقع وتحويله إلى متحفٍ وطني حال تسلُّم الميزانية الخاصة بالموقع، خلال هذا العام، بإذن الله.