تجاوبًا مع “المواطن”.. وقف تسرُّب المياه المستمر بمطار #جازان

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المواطن- خالد الأحمد- جازان

تجاوبت الجهات المعينة ممثلة في مديرية المياه وإدارة التعليم بجازان، مع شكاوى عددٍ من أهالي حي المطار بمدينة جيزان، من تضررهم من تسرّب للمياه الصادرة من خزان أرضي تابع لأحد المباني المستأجرة لإدارة التعليم بجازان، والذي تسبب في غرق أحد الشوارع بالحي منذ أكثر من عام، مما أدّى إلى تكوين مستنقع دائم.

وبالتنسيق بين الجهتين خلال الأيام الماضية قامتا بالعمل على وقف تسرّب المياه في الموقع بشكل نهائي.



وأبدى أهالي الحي ارتياحهم لوقف التسرّب بالموقع، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمسؤولي مديرية المياه وإدارة التعليم بجازان لتجاوبهم مع الشكوى، مثمنين لـ”المواطن”، دورها في نقل هموم المواطنيين ووضعها بين أيدي المسؤولين.



يأتي ذلك تجاوبًا مع ما نشرته “المواطن” الأسبوع الماضي تحت عنوان “بالصور.. تسرب مياه يغرق شارعًا ويحاصر سكان حي المطار بجازان”، والمتضمن شكاوى عدد من أهالي حي المطار بمدينة جيزان، من تضررهم من تسرّب للمياه الصادرة من خزان أرضي تابع لأحد المباني المستأجرة لإدارة التعليم بجازان، والذي تسبب في غرق أحد الشوارع بالحي منذ أكثر من عام، مما أدّى إلى تكوين مستنقع، وباتت المياه المتسربة تحاصر المنازل والمارة، فضلًا عن انتشار الروائح الكريهة والبعوض والحشرات بالحي.

وتحدث عدد من سكان الحي لـ“المواطن”، أن استمرار تسرّب المياه منذ أكثر من عام تسبب بغرق الشارع وأدّى إلى تكوين مستنقع بالحي، وأصبحت المياه تحاصر المنازل والمارة وأربكت الحركة، وتعرض الشارع للشلل التام، إلى درجة منع بعض السكان من الوصول إلى منازلهم.

وأضافوا أن مستنقع المياه بالشارع تسبب في انتشار الروائح الكريهة والبعوض والحشرات بالحي، فضلًا عن إحداثه حفريات بالشارع وتضرر عدد من المركبات العابرة.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى لمديرية المياه ومالك المبنى، لوقف تسرّب المياه بالحي، وذلك منذ أكثر من ستة أشهر، ولكن دون جدوى، حيث ما زال التسرّب مستمرًا حتى اليوم.

وطالب أهالي الحي مسؤولي مديرية المياه وإدارة التعليم بجازان بالوقوف على موقع تسرّب المياه المستمر، ووضع حلّ جذري ونهائي لوقف التسرّب، وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عام.

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