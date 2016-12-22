تحديث جديد لتطبيق “فايبر” لإرسال فيديوهات قصيرة

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المواطن – نت

حصل تطبيق “فايبر” للتراسل الفورى، اليوم، على تحديث جديد يتيح للمستخدمين مشاركة بعض الفيديوهات القصيرة في الرسائل مع قائمة الأصدقاء، فضلاً عن التكامل مع خدمات خارجية مثل Giphy وWikipedia وغيرها.

ووفقاً لما نشره موقع TNW الهولندي فيمكن الآن للمستخدمين تسجيل فيديو قصير لا تتجاوز مدته 30 ثانية، ثم مشاركته مع قائمة جهات الاتصال في التطبيق بكل سهولة، وقد تم دمج هذه الميزة مع نافذة الدردشة، حيث يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على زر الرسائل الصوتية.

أما فيما يتعلق بالتكامل مع الخدمات الأخرى مثل جيفى وويكيبيديا وغيرهما، فإن كل ما يحتاجه المستخدم هو كتابة “@” مع اسم الخدمة التي يحاول الوصول إليها مثل @stickers.

وأخيراً تمت إعادة تصميم أزرار المشاعر في شكل جديد، حيث تقول فايبر إنه تمت إعادة تصميمها مع شكل مسطح جديد، ويمكن الآن للمستخدمين تحميل التحديث الجديد من خلال منصة أندرويد وiOS بكل سهولة.