تحذيرات من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 ريختر في تشيلي

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المواطن – وكالات

أطلقت السلطات في تشيلي تحذيرات من موجات تسونامي بعد الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد، حيث بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

ضرب الزلزال المنطقة الواقعة جنوب غرب “بويرت مونت”، جنوب تشيلي، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية.

وأصدرت السلطات المحلية نداءات بإجلاء السكان من المناطق الساحلية في لوس لاغوس، والمناطق المحيطة بها.

فيما أصدر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي تحذيرًا للمناطق التي تقع في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال، كما أصدرت البحرية في تشيلي تحذيرًا من تسونامي.

وتعرّضت تشيلي كثيرًا إلى زلازل عنيفة من بينها زلزال بقوة 8.8 درجة في 2010 قبالة ساحل جنوب وسط البلاد، حيث أعقبته أمواج مدّ عاتية دمّرت بلدات ساحلية.