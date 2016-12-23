تحذيرات من ثغرات “مقلقة” داخل الطائرات

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المواطن – وكالات

حذرت شركة مختصة في أمن المعلومات، من وجود ثغرات مقلقة في أجهزة الترفيه الإلكترونية داخل الطائرات، وهو ما يجعلها عرضة لاختراق القراصنة الإلكترونيين.

وأوضحت شركة “أي أو أكتيف” أن الثغرات تم رصدها في نظام “باناسونيك أفيونيكس” للترفيه، الذي تستعمله طائرات تابعة لـ13 شركة، مشيرة إلى أن شركات كبرى تستخدم النظام مثل “فيرجن” وأميركن إير لاينز”، والخطوط الفرنسية، بحسب ما نقلت “فوكس نيوز”.

وقالت الشركة: إن مخاطر القرصنة في الأجهزة المذكورة، تعرض بيانات حساسة للركاب مثل أرقام البطاقات البنكية، للاختراق.

ولكن الكارثة أن عملية القرصنة قد لا تقتصر على أجهزة الترفيه لدى الركاب، بل قد تستهدف أنظمة أخرى في الطائرة لتشوش عليها.