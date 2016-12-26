تحكم في جميع الأجهزة المنزلية بهاتفك عبر هذا التطبيق

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المواطن – وكالات

حول هاتفك إلى ريموت كنترول، وذلك عن طريق تطبيق يحمل نفس الاسم(IR Remote)، ويتيح لمستخدمي نظام “أندرويد” تحويل هواتفهم الذكية إلى جهاز تحكم عن بعد بجميع الأجهزة المنزلية الذكية.

ويعتمد التطبيق، على تقنية الأشعة تحت الحمراء (IR Remote)،ويتميز بسهولة الاستخدام فيكفي أن تقوم بتثبيته على هاتفك، وبعد ذلك سيكون بوسعك اختيار الجهاز الذي تود التحكم به، سواءً كان تلفازًا أو جهاز استقبال البث الفضائي “ريسيفر” أو مكيفًا أو كاميرا أو قارئ DVD أو مشغل موسيقى وغيرها من الأجهزة.

كما يدعم التطبيق لائحة كبيرة من المنتجات من مختلف الشركات العالمية من بينها، إل جي، سامسونج، سوني، باناسونيك، فيليبس وغيرها، وهو متوفر مجانًا عبر متجر “جوجل بلاي”.

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