تخريج 51 حافظًا وحافظة لكتاب الله الكريم في عيون الجواء

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المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

يرعى محافظ عيون الجواء، محمد بن عبدالله بن حجاج، مساء الثلاثاء المقبل، حفل تخريج الدفعة السادسة من حفظة كتاب الله الكريم، والدفعة الأولى من المجازين برواية “حفص عن عاصم”، الذي تقيمه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعيون الجواء، وذلك في جامع الملك فهد بالمحافظة، وبحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي.

وسيكرِّم محافظ عيون الجواء، حفظة كتاب الله، وعددهم 51 حافظًا وحافظة، و6 مجازين برواية “حفص عن عاصم”.

ومن جهته، ثمَّن نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعيون الجواء الشيخ الدكتور سليمان بن محمد النجران، رعاية محافظ عيون الجواء لحفل تخريج حفظة كتاب الله، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد دعمه واهتمامه المتواصل بكل ما من شأنه رقي وتقدم لمحافظة عيون الجواء والمراكز التابعة لها.

كما رحب النجران، بإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي، وشكره على حضوره للحفل الختامي للقرآن الكريم، متمنيًا من الله العلي القدير أن يُوفِّقه.

وقدم “النجران” شكره لجميع الداعمين والرعاة للجمعية، سواء بالدعم المادي أو المعنوي، سائلًا المولى – عزَّ وجلَّ – أن يجعل أعمالهم ودعمهم في موازين حسناتهم.

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