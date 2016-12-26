تدشين فعاليات معرض الأسبوع الخليجي الخامس للنزيل ‎بحفر الباطن

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المواطن – أحمد الحميداني – حفر الباطن

دشن محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان مساء أمس معرض الأسبوع الخليجي للنزيل بعنوان “معاً لتحقيق الإصلاح”, وبحضور مدير التعليم عايض الرحيلي ومدير سجن حفر الباطن العقيد بندر السويط.

وبعد قص شريط افتتاح المعرض تجول العطيشان والضيوف في المعرض الذي أشتمل على جناح المعهد الصناعي الثانوي , وبرنامج الأنشطة التابع لإدارة التعليم بالسجن , واطلع الجميع على البرامج التي قدمت للنزلاء في السجن واستمعوا لشرح مفصل قدمه القائمون على البرامج المنفذة.

وقال جميل الحربي مسؤول البرامج: “تم تنفيذ العديد من البرامج الثقافية والرياضية والدينية ومنها : مسابقة السيرة النبوية , ومسابقة الصوت الشجي , ومسابقة شاعر السجن , كما تم إقامة الأمسيات الشعرية التي أحياها نزلاء السجن بأنفسهم , إضافة لإقامة دورة شهداء الواجب في كرة القدم , وكرة الطائرة , ودوري كرة التنس , وشهدت هذه البرامج إقبالاً كبيراً من النزلاء , كما تم إقامة برامج فنية ومنها دورة في الخط العربي و مسابقة المرسم الحر , وقدم فيها النزلاء أعمالاً و مجسمات فنية عن معالم الوطن والمناسبات الوطنية “.

وأضاف الحربي: “تم عقد العديد من الدورات التدريبية وإقامة المحاضرات التوعوية ومنها “حرب المخدرات , ودورة الثقة بالنفس , ودورة هل أنت تشاؤمي؟ , ودورة في الإسعافات الأولية ودورة فن اختيار الأصدقاء , كما تم إقامة برنامج إفطار صائم وبرنامج توزيع المصاحف الشريفة على نزلاء السجن و المساجد داخل كل عنبر , وتوزيع كتيبات على الجاليات في السجن , وأقيم برنامج خاص لمكافحة التدخين , وبفضل الله استفاد منه اكثر من «15» مدخناً أقلعوا عن التدخين بشكل نهائي”.

وعن الجانب التطوعي والأعمال الخيرية قال الحربي: “شرعنا في إقامة برنامج نوعي ومهم ركز فيه النشاط على مساعدة أسر السجناء واستفادت منه عدة أسر ولله الحمد”.

وأضاف الحربي: “استفاد من هذه البرامج أكثر من «450» نزيلاً , وكان لهذه البرامج الأثر الملموس في نفوس النزلاء , وقد حرصنا على إخراجهم من جو السجن إلى أجواء المرح والترفيه والفائدة”.

وبدوره أشاد محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان بهذه الجهود المباركة وأثنى على القائمين عليها والداعمين لها , وفي الختام تم تكريم المشاركين والداعمين وقدمت لهم الدروع التذكارية.

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