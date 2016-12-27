تدشين مشروعات للمياه بقيمة 844 مليون ريال في تبوك غداً

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المواطن – تبوك



يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك غدًا, مشروعات للمياه, على رأسها مشروع مياه تبوك الشامل الذي أنجزت فيه خمس مراحل وخزان برج مياه تبوك، ومبنى خدمات العملاء, بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, وبتكلفة إجمالية بلغت 844,186,121 ريالاً .

وأوضح مدير عام المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري, أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عنيت بالدراسات والتصاميم الأولية وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة والمتابعة والإشراف على تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات ومنها: مشروع مياه تبوك الشامل الذي يعد من المشروعات الاستراتيجية لتغذية مدينة تبوك والمحافظات بمياه الشرب النقية يتم استخراجها من طبقة الساق الغنية التي بها مخزون كبير من المياه الجوفية العذبة بمساحة قرابة 530 كيلو متراً مربعاً وبأعماق كبيرة جداً تصل إلى 1000 متر عند حقل الآبار في ذات الحاج شمال غرب مدينة تبوك وتبعد مسافة 83 كيلو متراً .

وأبان أن المشروع أنشئ على عدة مراحل شملت المرحلة الأولى تنفيذ وتوريد مواسير من الخرسانة قطر 1200 مم بطول 79000 متر طولي وتوريد المحابس وأعمال تركيب مواسير من الخرسانة قطر 1200 مم بطول 79000 م.ط, وتركيب المحابس وعمل الحماية الكاثودية بتكلفة إجمالية 35.000.000 ريال, فيما شملت المرحلة الثانية إنشاء محطة مياه تبوك التي تضم خزاناً أرضياً سعة 50000 متر مكعب من المياه ومبنى محطة الطلمبات الرئيسية ومبنى محطة الطلمبات لمياه الشرب والحريق ومبنى الكلور والمولدات ومبنى المحولات ولوحة التوزيع الرئيسية ومبنى المحولات ولوحة التوزيع بالمنطقة السكنية ومبنى الورشة الميكانيكية والكهربائية ومحطة مضخات مياه غسل الخزانات ومبنى الإدارة والمسجد ومبنى إسكان المهندسين والعاملين وأعمال الموقع وشبكة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 137.500.000 ريال.

وأضاف المهندس الشراري أن المرحلة الثالثة تشمل أعمال تركيب مواسير من الزهر المرن بأقطار من 300 مم حتى 1200 مم وطول حوالي 34.8 كم تبدأ من الآبار حتى مجمع الضخ وإنشاء مبنى المحول ومأوى البئر بعدد 30 وتنفيذ حماية كاثودية للمواسير بطول حوالي 34.00 كيلو متر وإنشاء طريق خدمة للمواسير بعرض 6 أمتار وطول حوالي 40.0 كيلو متراً وتركيب سور من الشبك لمباني المحولات بطول 3600 متر طولي وتوريد وتشغيل مضخة غاطسة للآبار بالملحقات والقطع الخاصة وتركيب خط علوي لنقل القدرة الكهربائية ذات الضغط العالي من المحطة حتى موقع المحولات وتوريد كابل ألياف بصرية بقيمة إجمالية بلغت 117.693.336 ريالاً.

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