تراجع أسعار النفط قبل البدء في خفض إنتاج أوبك

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المواطن – نت

انخفضت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها للخفض المزمع في الإنتاج مع بداية العام الجديد.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بانخفاض قدره سبعة سنتات أو ما يعادل 0.12 % إلى 56.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق الجلسة السابقة على ارتفاع قدره 93 سنتاً.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع ثمانية سنتات إلى 53.82 دولار للبرميل بعدما جرت تسويته على ارتفاع قدره 88 سنتاً عند 53.90 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

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